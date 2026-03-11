¡Cartelera de lujo! Conoce a los artistas que encenderán el escenario de los Premios Soberano 2026

Acroarte ha confirmado una cartelera de estrellas que promete convertir el escenario del Teatro Nacional en un despliegue de ritmo, sentimiento y pura adrenalina

La gran fiesta del arte y la cultura dominicana ya tiene todo listo para su noche más importante. La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) ha confirmado una cartelera de estrellas que promete convertir el escenario del Teatro Nacional en un despliegue de ritmo, sentimiento y pura adrenalina.

Desde leyendas de la música tropical hasta los nuevos dueños de la calle, estos son los nombres que harán vibrar los Premios Soberano 2026.

Invitados Internacionales: El toque de lujo

La noche se engala con la presencia de figuras que han marcado historia en la música latina:

Fonseca: El cantautor colombiano llega con su inconfundible mezcla de vallenato, pop y ritmos folclóricos. Se espera una participación cargada de romanticismo que celebrará su exitosa trayectoria.

Jerry Rivera: El «Cara de Niño» regresa a la tierra que tanto lo quiere. El salsero boricua pondrá a todos a corear sus clásicos, recordándonos por qué sigue siendo un referente del género tropical.

Orgullo Dominicano: Leyendas y Calidad Artística

Nuestras máximas figuras no podían faltar en la noche que celebra su talento:

Milly Quezada: «La Reina del Merengue» iluminará el escenario con su energía inagotable. Su presencia es garantía de una noche histórica.

Toño Rosario: «El Galáctico» promete un show fuera de este mundo. Con su estilo único, Toño es uno de los artistas más esperados por el público dominicano.

Pavel Núñez: La nota bohemia y la excelencia compositiva vendrán de la mano de Pavel, quien llevará su «sentimiento dominicano» a lo más alto de la premiación.

La nota bohemia y la excelencia compositiva vendrán de la mano de Pavel, quien llevará su «sentimiento dominicano» a lo más alto de la premiación. Grupo Barak: La música con propósito tendrá un lugar especial. La agrupación cristiana más influyente del momento traerá un momento de profunda espiritualidad y potencia vocal.

El Movimiento Urbano y la Nueva Escuela

El Soberano también se rinde ante los ritmos que dominan las plataformas digitales:

Crazy Design: El carisma y el baile están asegurados con Crazy, quien pondrá la chispa urbana a la ceremonia.

Donaty y Jezzy: Dos de las figuras más frescas del género, quienes demostrarán por qué son el relevo generacional que está dando de qué hablar.

Dos de las figuras más frescas del género, quienes demostrarán por qué son el relevo generacional que está dando de qué hablar. Dalvin La Melodía: Con su sello particular, Dalvin llega para confirmar que el talento joven dominicano tiene un espacio sólido en la gran gala.

Prepárate para una noche donde la tradición y la modernidad se dan la mano. ¡El Soberano 2026 será inolvidable!