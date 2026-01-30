Premios Soberano 2026: La gala que nos une vuelve a casa

Con la entrega de los galardones icónicos, la emoción alcanzará su punto más alto en una noche que promete ser inolvidable

La noche más esperada del arte y la cultura dominicana regresa al Teatro Nacional Eduardo Brito con la celebración de los Premios Soberano 2026, este miércoles 18 de marzo a las 7:00 p.m.

La gala, considerada el evento artístico de mayor audiencia del país, será transmitida en vivo por Color Visión, canal oficial en República Dominicana. Para la comunidad dominicana en el extranjero, la señal llegará a través de Univisión en Estados Unidos y vía streaming en Vix, garantizando que el talento nacional brille más allá de nuestras fronteras.

La gala que nos une vuelve a casa

Con la entrega de los galardones icónicos, la emoción alcanzará su punto más alto en una noche que promete ser inolvidable. El público podrá disfrutar de un espectáculo que celebra lo mejor del arte, la música, el cine y la cultura dominicana.

La gala que nos une vuelve a casa… y el talento dominicano brillará como nunca. ¡No te la pierdas!