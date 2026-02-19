Yván Lorenzo: “El tiempo me dio la razón con SeNaSa”

Lorenzo reitera su denuncia de que la salud pública y SeNaSa están en «cuidados intensivos», afirmando que el tiempo le ha dado la razón a pesar de las negaciones iniciales de funcionarios del gobierno

Iván Lorenzo, miembro del comité político y vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) habla de varios temas, desde la política actual de la República Dominicana hasta la situación interna de su partido.

Iván Lorenzo cuestiona el reconocimiento con la más alta distinción a Melitón Cordero, quien está siendo procesado por su presunta implicación en una red de extorsión y tráfico de visas.

