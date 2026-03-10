Yamel Ros: “El hogar para mí, es donde este Jandy y mis hijos”

Ambos revelan que, a diferencia de muchas parejas, disfrutaron la cuarentena, aprovechando para pasar más tiempo juntos y experimentar momentos de calma

La pareja Jandy Ventura y Yamel Ros, comparten detalles de su vida personal y cómo han logrado mantener una relación sólida a lo largo del tiempo.

Yamel comparte que para ella, el hogar es donde estén Jandy y sus hijos, sin importar la ubicación física.

Ambos revelan que, a diferencia de muchas parejas, disfrutaron la cuarentena, aprovechando para pasar más tiempo juntos y experimentar momentos de calma. Jandy menciona que a pesar de que Yamel y su hija Neli contrajeron COVID-19, él y su otro hijo, Derek, no se contagiaron, lo que les permitió sobrellevar la situación de manera positiva.