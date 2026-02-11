Víctor Hernández: «Mañana marcharemos al Palacio Nacional»

La movilización está programada para el miércoles 12 de febrero a las 10:00 a.m.

La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) convocó a una marcha hacia el Palacio Nacional para mañana, en reclamo de respuestas a demandas históricas del sector, anunció su presidente Víctor Hernández.

Entre las reivindicaciones que motivan la protesta figuran un salario mínimo de RD$50,000 para los profesionales agropecuarios, la resolución de más de 1,600 pensiones pendientes, la reposición de 350 agrónomos cancelados, la definición laboral de técnicos del IAD tras su fusión con el Ministerio de Agricultura y el pago de incentivos atrasados a técnicos de Sanidad Vegetal.