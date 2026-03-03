Más Contenido

    “Verdad Fadul Nuria”

    Se enfatiza que el autismo no es solo una condición infantil, sino que acompaña a las personas a lo largo de toda su vida, afectando a adultos en diversos ámbitos

    La disputa entre el Dr. Fadul y la periodista Nuria Piera sobre la cura del autismo se destaca cómo la ciencia se enfrentó a sus limitaciones durante la pandemia de COVID-19 y tuvo que recurrir a la experiencia y el empirismo para encontrar soluciones.

    Nuria Piera se basa en la verdad científica de que el autismo no tiene cura, mientras que el Dr. Fadul demuestra, a través de la práctica y la experiencia, que es posible mejorar las conductas de las personas con autismo.

