Valentina Campion, candidata al certamen Miss República Dominicana Universo, comparte detalles sobre su preparación y trayectoria en el mundo del modelaje.

En la entrevista realizada en el programa Es Temprano Todavía a Valentina Campion, candidata al certamen Miss República Dominicana Universo, ella comparte detalles sobre su preparación y trayectoria en el mundo del modelaje.

Valentina destaca que su camino para el certamen (que se celebrará el 30 de julio en el Teatro Nacional) implica una rutina rigurosa que combina entrenamiento físico, alimentación balanceada y clases de oratoria.

A sus 16 años comenzó a participar en concursos. Representó a su comunidad, Majualito en Samaná, y ha sido parte de otros certámenes como Miss Tierra República Dominicana y Miss Charm.

Valentina comenta sobre su estilo, su relación estable y cómo su pareja la apoya en su carrera dentro del mundo de la belleza.

En un momento dinámico del programa, Valentina realiza una demostración de su caminado y explica la importancia del lenguaje corporal, incluyendo la expresión facial y el control de los pómulos al desfilar.

El equipo del programa Es Temprano Todavía expresa su apoyo total a Valentina, pronosticando que será la ganadora del concurso nacional.