Vaguada incrementará aguaceros y tronadas esta tarde

Una leve vaguada aumentará la humedad hoy, provocando aguaceros moderados a fuertes y tormentas eléctricas hacia el interior durante la tarde.

El panorama meteorológico de la República Dominicana presentará un ligero incremento en los niveles de humedad debido a la leve incidencia de una vaguada. Esta condición atmosférica modificará el patrón de tiempo estable que predominará durante las horas matutinas.

Aguaceros y tormentas vespertinas

A partir de la tarde y extendiéndose hasta las primeras horas de la noche, la inestabilidad aportada por la vaguada generará aguaceros localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Esta actividad de precipitaciones incidirá de manera especial sobre las siguientes demarcaciones:

Hato Mayor, El Seibo y Monte Plata

Duarte y el norte de San Pedro de Macorís

Azua, San Juan y Elías Piña

Al finalizar la tarde, se espera que estas precipitaciones se desplacen y predominen hacia algunas provincias de la región del Cibao.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para el área metropolitana de la capital, se pronostica una jornada dividida entre una mañana soleada y algunos desarrollos nubosos hacia la segunda mitad del día: