Vaguada en descenso, pero continúan los aguaceros y las alertas

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La vaguada comienza a debilitarse lentamente, además, el calor seguirá siendo un factor protagónico.

Hoy jueves, aunque la vaguada en los niveles altos de la atmósfera comienza a debilitarse lentamente, la inestabilidad y el viento del este/sureste nos mantendrán con los paraguas abiertos en varias zonas del país. Además, el calor seguirá siendo un factor protagónico.

A continuación, te detallo el panorama meteorológico para que estés preparado.

Evolución de las lluvias durante el día

El comportamiento de las precipitaciones estará dividido en dos fases importantes:

  • Durante la mañana: Se presentarán aguaceros dispersos, afectando principalmente a las provincias ubicadas en el litoral caribeño y el noreste del país.
  • Durante la tarde: La humedad y el calor del día incrementarán la actividad nubosa, provocando aguaceros localmente moderados y tronadas aisladas. Estas condiciones incidirán sobre el noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.
  • Provincias más afectadas en la tarde: Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona, Samaná, Hato Mayor, Monte Plata, El Seibo, Duarte, Sánchez Ramírez, La Altagracia, La Romana, María Trinidad Sánchez, Dajabón y Santiago Rodríguez.

INDOMET: Actualización de Alertas y Avisos

Debido a las lluvias ocurridas y a las que se esperan, el Centro de Pronóstico Nacional del INDOMET ha modificado los niveles de alerta por riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos, cañadas y deslizamientos de tierra.

Nivel de RiesgoProvincias bajo advertencia
AVISOS (2)El Gran Santo Domingo y Monte Plata.
ALERTAS (6)San Cristóbal, Duarte, Sánchez Ramírez, Samaná, María Trinidad Sánchez y San Pedro de Macorís.
DESCONTINUADASNinguna por el momento (0).

Pronóstico para el Gran Santo Domingo

Para quienes residen o se desplazan por la capital, las mañanas estarán marcadas por la nubosidad y las lluvias tempraneras:

  • Distrito Nacional: Medio nublado a nublado con chubascos matutinos.
  • Santo Domingo Norte: Medio nublado a nublado con lluvias matutinas y aisladas tronadas.
  • Santo Domingo Oeste: Medio nublado en ocasiones con chubascos matutinos y aisladas tronadas.
  • Santo Domingo Este: Nublados matutinos con chubascos aislados.
Familia paseando por la playa disfrutando del mar.
Un día perfecto en la playa para esta familia. Disfrutan de un paseo mientras los niños se divierten.

Temperaturas y recomendaciones de salud

A pesar de las lluvias, el ambiente se mantendrá bastante caluroso. Se prevén temperaturas mínimas entre 22 °C y 24 °C, y máximas que oscilarán entre 30 °C y 32 °C.

Para evitar golpes de calor o deshidratación, te comparto estas recomendaciones esenciales:

  1. Toma suficientes líquidos a lo largo del día (prioriza el agua).
  2. Utiliza ropa ligera y de colores claros.
  3. Evita la exposición prolongada al sol, especialmente en horas del mediodía.
  4. Permanece en lugares frescos y ventilados en la medida de lo posible.

La vaguada comienza a debilitarse lentamente, además, el calor seguirá siendo un factor protagónico.

Hoy jueves, aunque la vaguada en los niveles altos de la atmósfera comienza a debilitarse lentamente, la inestabilidad y el viento del este/sureste nos mantendrán con los paraguas abiertos en varias zonas del país. Además, el calor seguirá siendo un factor protagónico.

A continuación, te detallo el panorama meteorológico para que estés preparado.

Evolución de las lluvias durante el día

El comportamiento de las precipitaciones estará dividido en dos fases importantes:

  • Durante la mañana: Se presentarán aguaceros dispersos, afectando principalmente a las provincias ubicadas en el litoral caribeño y el noreste del país.
  • Durante la tarde: La humedad y el calor del día incrementarán la actividad nubosa, provocando aguaceros localmente moderados y tronadas aisladas. Estas condiciones incidirán sobre el noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.
  • Provincias más afectadas en la tarde: Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona, Samaná, Hato Mayor, Monte Plata, El Seibo, Duarte, Sánchez Ramírez, La Altagracia, La Romana, María Trinidad Sánchez, Dajabón y Santiago Rodríguez.

INDOMET: Actualización de Alertas y Avisos

Debido a las lluvias ocurridas y a las que se esperan, el Centro de Pronóstico Nacional del INDOMET ha modificado los niveles de alerta por riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos, cañadas y deslizamientos de tierra.

Nivel de RiesgoProvincias bajo advertencia
AVISOS (2)El Gran Santo Domingo y Monte Plata.
ALERTAS (6)San Cristóbal, Duarte, Sánchez Ramírez, Samaná, María Trinidad Sánchez y San Pedro de Macorís.
DESCONTINUADASNinguna por el momento (0).

Pronóstico para el Gran Santo Domingo

Para quienes residen o se desplazan por la capital, las mañanas estarán marcadas por la nubosidad y las lluvias tempraneras:

  • Distrito Nacional: Medio nublado a nublado con chubascos matutinos.
  • Santo Domingo Norte: Medio nublado a nublado con lluvias matutinas y aisladas tronadas.
  • Santo Domingo Oeste: Medio nublado en ocasiones con chubascos matutinos y aisladas tronadas.
  • Santo Domingo Este: Nublados matutinos con chubascos aislados.
Familia paseando por la playa disfrutando del mar.
Un día perfecto en la playa para esta familia. Disfrutan de un paseo mientras los niños se divierten.

Temperaturas y recomendaciones de salud

A pesar de las lluvias, el ambiente se mantendrá bastante caluroso. Se prevén temperaturas mínimas entre 22 °C y 24 °C, y máximas que oscilarán entre 30 °C y 32 °C.

Para evitar golpes de calor o deshidratación, te comparto estas recomendaciones esenciales:

  1. Toma suficientes líquidos a lo largo del día (prioriza el agua).
  2. Utiliza ropa ligera y de colores claros.
  3. Evita la exposición prolongada al sol, especialmente en horas del mediodía.
  4. Permanece en lugares frescos y ventilados en la medida de lo posible.

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