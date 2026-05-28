La vaguada comienza a debilitarse lentamente, además, el calor seguirá siendo un factor protagónico.

Hoy jueves, aunque la vaguada en los niveles altos de la atmósfera comienza a debilitarse lentamente, la inestabilidad y el viento del este/sureste nos mantendrán con los paraguas abiertos en varias zonas del país. Además, el calor seguirá siendo un factor protagónico.

A continuación, te detallo el panorama meteorológico para que estés preparado.

Evolución de las lluvias durante el día

El comportamiento de las precipitaciones estará dividido en dos fases importantes:

Durante la mañana: Se presentarán aguaceros dispersos, afectando principalmente a las provincias ubicadas en el litoral caribeño y el noreste del país.

Se presentarán aguaceros dispersos, afectando principalmente a las provincias ubicadas en el litoral caribeño y el noreste del país. Durante la tarde: La humedad y el calor del día incrementarán la actividad nubosa, provocando aguaceros localmente moderados y tronadas aisladas. Estas condiciones incidirán sobre el noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

La humedad y el calor del día incrementarán la actividad nubosa, provocando aguaceros localmente moderados y tronadas aisladas. Estas condiciones incidirán sobre el noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza. Provincias más afectadas en la tarde: Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona, Samaná, Hato Mayor, Monte Plata, El Seibo, Duarte, Sánchez Ramírez, La Altagracia, La Romana, María Trinidad Sánchez, Dajabón y Santiago Rodríguez.

INDOMET: Actualización de Alertas y Avisos

Debido a las lluvias ocurridas y a las que se esperan, el Centro de Pronóstico Nacional del INDOMET ha modificado los niveles de alerta por riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos, cañadas y deslizamientos de tierra.

Nivel de Riesgo Provincias bajo advertencia AVISOS (2) El Gran Santo Domingo y Monte Plata. ALERTAS (6) San Cristóbal, Duarte, Sánchez Ramírez, Samaná, María Trinidad Sánchez y San Pedro de Macorís. DESCONTINUADAS Ninguna por el momento (0).

Pronóstico para el Gran Santo Domingo

Para quienes residen o se desplazan por la capital, las mañanas estarán marcadas por la nubosidad y las lluvias tempraneras:

Distrito Nacional: Medio nublado a nublado con chubascos matutinos.

Medio nublado a nublado con chubascos matutinos. Santo Domingo Norte: Medio nublado a nublado con lluvias matutinas y aisladas tronadas.

Medio nublado a nublado con lluvias matutinas y aisladas tronadas. Santo Domingo Oeste: Medio nublado en ocasiones con chubascos matutinos y aisladas tronadas.

Medio nublado en ocasiones con chubascos matutinos y aisladas tronadas. Santo Domingo Este: Nublados matutinos con chubascos aislados.

Un día perfecto en la playa para esta familia. Disfrutan de un paseo mientras los niños se divierten.

Temperaturas y recomendaciones de salud

A pesar de las lluvias, el ambiente se mantendrá bastante caluroso. Se prevén temperaturas mínimas entre 22 °C y 24 °C, y máximas que oscilarán entre 30 °C y 32 °C.

Para evitar golpes de calor o deshidratación, te comparto estas recomendaciones esenciales: