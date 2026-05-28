La vaguada comienza a debilitarse lentamente, además, el calor seguirá siendo un factor protagónico.
Hoy jueves, aunque la vaguada en los niveles altos de la atmósfera comienza a debilitarse lentamente, la inestabilidad y el viento del este/sureste nos mantendrán con los paraguas abiertos en varias zonas del país. Además, el calor seguirá siendo un factor protagónico.
A continuación, te detallo el panorama meteorológico para que estés preparado.
Evolución de las lluvias durante el día
El comportamiento de las precipitaciones estará dividido en dos fases importantes:
- Durante la mañana: Se presentarán aguaceros dispersos, afectando principalmente a las provincias ubicadas en el litoral caribeño y el noreste del país.
- Durante la tarde: La humedad y el calor del día incrementarán la actividad nubosa, provocando aguaceros localmente moderados y tronadas aisladas. Estas condiciones incidirán sobre el noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.
- Provincias más afectadas en la tarde: Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona, Samaná, Hato Mayor, Monte Plata, El Seibo, Duarte, Sánchez Ramírez, La Altagracia, La Romana, María Trinidad Sánchez, Dajabón y Santiago Rodríguez.
INDOMET: Actualización de Alertas y Avisos
Debido a las lluvias ocurridas y a las que se esperan, el Centro de Pronóstico Nacional del INDOMET ha modificado los niveles de alerta por riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos, cañadas y deslizamientos de tierra.
|Nivel de Riesgo
|Provincias bajo advertencia
|AVISOS (2)
|El Gran Santo Domingo y Monte Plata.
|ALERTAS (6)
|San Cristóbal, Duarte, Sánchez Ramírez, Samaná, María Trinidad Sánchez y San Pedro de Macorís.
|DESCONTINUADAS
|Ninguna por el momento (0).
Pronóstico para el Gran Santo Domingo
Para quienes residen o se desplazan por la capital, las mañanas estarán marcadas por la nubosidad y las lluvias tempraneras:
- Distrito Nacional: Medio nublado a nublado con chubascos matutinos.
- Santo Domingo Norte: Medio nublado a nublado con lluvias matutinas y aisladas tronadas.
- Santo Domingo Oeste: Medio nublado en ocasiones con chubascos matutinos y aisladas tronadas.
- Santo Domingo Este: Nublados matutinos con chubascos aislados.
Temperaturas y recomendaciones de salud
A pesar de las lluvias, el ambiente se mantendrá bastante caluroso. Se prevén temperaturas mínimas entre 22 °C y 24 °C, y máximas que oscilarán entre 30 °C y 32 °C.
Para evitar golpes de calor o deshidratación, te comparto estas recomendaciones esenciales:
- Toma suficientes líquidos a lo largo del día (prioriza el agua).
- Utiliza ropa ligera y de colores claros.
- Evita la exposición prolongada al sol, especialmente en horas del mediodía.
- Permanece en lugares frescos y ventilados en la medida de lo posible.