Vaguada desatará fuertes aguaceros y posibles granizadas

Una vaguada y el calor generarán lluvias severas, ráfagas y granizo en el interior esta tarde. El INDOMET mantiene cinco provincias en alerta

El panorama meteorológico de la República Dominicana continuará bajo la incidencia de abundante humedad sobre nuestro territorio, aunque se espera una tendencia a la disminución gradual de la misma a partir de esta noche.

Severidad vespertina: aguaceros y granizadas

A pesar de la proyectada disminución de la humedad nocturna, la interacción de una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera con los efectos locales del calentamiento diurno detonará una fuerte inestabilidad durante la segunda mitad del día.

Desde horas de la tarde, se pronostica la ocurrencia de aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas, ráfagas de viento intensas localmente y posibles granizadas. Esta actividad meteorológica severa se concentrará sobre la llanura oriental, la Cordillera Central y las regiones suroeste y noroeste, afectando de manera especial a las siguientes provincias:

Barahona y Pedernales

Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel

Dajabón, Puerto Plata y Espaillat

La Altagracia y Santiago Rodríguez

La Vega, Santiago, Elías Piña, Valverde y Monte Cristi

Actualización de Alertas Meteorológicas

El Centro Nacional de Pronósticos ha modificado los niveles de alerta meteorológica ante el riesgo latente de inundaciones urbanas repentinas y crecidas de ríos y cañadas en zonas rurales.

Provincias bajo ALERTA METEOROLÓGICA (5):

La Vega

Monte Plata

Santiago

Valverde

Puerto Plata

Alertas descontinuadas (2): Las autoridades de protección civil han levantado las restricciones preventivas para las provincias de Santo Domingo y San Cristóbal.

Alerta por calor extremo

Las temperaturas continuarán calurosas a nivel nacional, con registros máximos que oscilarán entre los 31 °C y 35 °C en gran parte del territorio dominicano.

Recomendaciones de salud preventiva: Ingiera agua frecuentemente para evitar cuadros de deshidratación.

Utilice ropa ligera, holgada y preferiblemente de colores claros.

Evite la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Población vulnerable: Preste especial atención a personas adultas mayores, mujeres embarazadas y niños, ya que son más susceptibles a los efectos del calor.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para el área metropolitana de la capital, el pronóstico indica una jornada de nubosidad variable, con lluvias focalizadas principalmente hacia la tarde y temperaturas máximas de hasta 33 °C: