Vaguada aumentará el contenido de humedad en distintas regiones del país

La humedad en distintas regiones de la geografía nacional, provocará precipitaciones más frecuentes e intensas en diferentes municipios y comunidades

Hoy miércoles, comenzarán a desarrollarse nubes generadoras de chubascos dispersos y aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, con posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento, principalmente durante el transcurso de la tarde, debido a la incidencia de una vaguada localizada sobre el país.

Dicha vaguada, al interactuar con los efectos locales de calentamiento diurno y la orografía propia del territorio dominicano, así como la influencia del viento de dirección este/noreste, aumentará el contenido de humedad en distintas regiones de la geografía nacional, provocando que las precipitaciones sean más frecuentes e intensas en diferentes municipios y comunidades de las provincias: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Dajabón, Elías Piña, entre otras cercanas.