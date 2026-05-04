Si estás preparando tu jornada y a punto de salir de casa, es recomendable que tengas un paraguas a mano por precaución. El pronóstico del clima para hoy indica que se esperan chubascos aislados y débiles en las horas matutinas en varias zonas del país.

Aunque no se prevén grandes acumulados de agua ni aguaceros que interrumpan tu rutina diaria, esta ligera humedad marcará el inicio de la mañana antes de dar paso a un cielo más despejado.

Sigue leyendo para conocer en cuáles provincias se presentarán chubascos aislados y débiles y cómo evolucionarán las temperaturas durante el resto del día.

El sistema de alta presión continúa dominando las condiciones meteorológicas sobre el área, manteniendo una masa de aire relativamente seca y estable y, por tanto, limitando las precipitaciones en toda la geografía dominicana.

Debido a esto, solo se esperan chubascos aislados y débiles en las horas matutinas, causados por el viento del este/sureste, en algunas provincias en la porción oriental y costa caribeña del país, como:

La Altagracia, La Romana y Barahona; mientras en la tarde, podrían observarse chubascos aislados y posibles tronadas en localidades en la cordillera Central y Valle del Cibao, como Santiago, Santiago Rodríguez y Dajabón, causados por el efectos asociados al ciclo diurno.

Sensación térmica continuará bastante calurosa

El Intituto Dominicano de Meteorología indica que l a sensación térmica continuará bastante calurosa, debido a la época del año y al viento cálido del sureste, por este motivo, se recomienda a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras y no exponerse directamente a la radiación solar sin la debida protección.

Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado. Chubascos aislados.

Santo Domingo Norte: nubes dispersas a medio nublado.

Santo Domingo Este: nubes dispersas a medio nublado. Chubascos aislados.

Santo Domingo Oeste: nubes dispersas a medio nublado.

Temperaturas mínimas entre 23 °C y 25 °C, y máximas entre 30 °C y 32 °C.