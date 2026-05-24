¿Omar o Leonel?, Hony escoge a su candidato presidencial | Me Gusta de Noche

Admite preferir a Leonel Fernández como candidato presidencial para un eventual «gobierno histórico»

En este segmento de Me Gusta de Noche, Hony Estrella analiza la situación política de la República Dominicana, expresando una visión crítica sobre la necesidad de que los jóvenes se involucren activamente para lograr cambios reales en el país

Al debatir sobre el futuro político de la Fuerza del Pueblo, Hony respalda la capacidad y el carisma de Omar Fernández, aunque admite preferir a Leonel Fernández como candidato presidencial para un eventual «gobierno histórico»