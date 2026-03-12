¡Última Hora! Roberto Polanco explica lo que está pasando en el PRM

Polanco menciona que, de no haber consenso para la Secretaría General, se irá a un proceso interno democrático

Robert Polanco, director de los Programas Especiales de la Presidencia (Propeep), en el programa Hoy Mismo discute las jornadas de verificación e inscripción del partido y el trabajo de la Comisión de Consenso para armonizar planchas locales.

Se aborda el tema de la inclusión de dirigentes en el gobierno, enfatizando la necesidad de preservar la salud financiera del Estado y la estabilidad económica por encima de la creación masiva de nómina.