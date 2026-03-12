Más Contenido

    ¡Última Hora! Roberto Polanco explica lo que está pasando en el PRM

    Polanco menciona que, de no haber consenso para la Secretaría General, se irá a un proceso interno democrático

    Robert Polanco, director de los Programas Especiales de la Presidencia (Propeep), en el programa Hoy Mismo discute las jornadas de verificación e inscripción del partido y el trabajo de la Comisión de Consenso para armonizar planchas locales.

    Polanco menciona que, de no haber consenso para la Secretaría General, se irá a un proceso interno democrático.

    Se aborda el tema de la inclusión de dirigentes en el gobierno, enfatizando la necesidad de preservar la salud financiera del Estado y la estabilidad económica por encima de la creación masiva de nómina.

