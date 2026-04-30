Lungomare celebra el Mes de las Madres con tres noches musicales

Aramis Camilo, Monchy Capricho y Camboy Estévez encabezan la cartelera de mayo con conciertos y consumo mínimo

Santo Domingo.– El centro de entretenimiento Lungomare anunció su programación especial por el Mes de las Madres, con una serie de presentaciones musicales que reunirán a reconocidas figuras del merengue y la música romántica durante el mes de mayo.

La propuesta, bajo el concepto “Lungomare está de madre”, inicia el sábado 9 de mayo con la presentación de Aramis Camilo & La Organización Secreta, en una noche que marcará el arranque de la temporada dedicada a las madres. El acceso será gratuito, con un consumo mínimo de RD$1,000 por persona.

Aramis Camilo

La agenda continúa el sábado 16 de mayo con Monchy Capricho, quien se presentará junto a La Orquesta de Los Clásicos, dirigida por el maestro Domingo Lorenzo. El espectáculo comenzará a partir de las 9:00 de la noche y también será sin cover, con un consumo mínimo de RD$1,000 por persona.

Monchy

El cierre de la cartelera será el viernes 22 de mayo con Camboy Estévez, “la voz de siempre”, quien ofrecerá un show cargado de sus grandes éxitos en un formato de cuentos y cantos. Para esta presentación, las boletas estarán disponibles en dos categorías: VIP a RD$2,500 y general a RD$1,500.

Camboy Estévez

Los organizadores informaron que los interesados pueden obtener más información llamando al (809) 682-3009, mientras que las reservaciones están disponibles a través del número (849) 207-7360.