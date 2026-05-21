Inauguran segunda etapa del Malecón de Santo Domingo Este

Entregaron oficialmente la segunda y última etapa de la reconstrucción del Malecón de Santo Domingo Este, consolidando uno de los proyectos de recuperación urbana y turística más importantes del municipio.

El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, entregaron oficialmente este miércoles 20 de mayo la segunda y última etapa de la reconstrucción del Malecón de Santo Domingo Este, consolidando uno de los proyectos de recuperación urbana y turística más importantes del municipio.

La transformación del frente costero

Con una inversión de RD$314.4 millones tan solo en esta fase, la majestuosa obra abarca 4.1 kilómetros de costa, extendiéndose desde la avenida España hasta la autopista Las Américas. Este proyecto no solo embellece el frente marítimo, sino que integra más de 237,000 metros cuadrados de parque natural y áreas recreativas, devolviendo la vista al mar a los ciudadanos.

¿Qué incluye esta nueva etapa?

Para garantizar que los residentes y turistas disfruten de un entorno moderno, seguro y accesible, la intervención cuenta con las siguientes facilidades:

Movilidad activa: Nuevas aceras, caminos internos y un circuito continuo de ciclovías.

Nuevas aceras, caminos internos y un circuito continuo de ciclovías. Espacios de esparcimiento: Ocho plazas recreativas construidas desde cero y la instalación de nuevo mobiliario urbano.

Ocho plazas recreativas construidas desde cero y la instalación de nuevo mobiliario urbano. Comodidad: Ampliación y habilitación de 11 áreas de estacionamiento para un acceso ordenado.

Ampliación y habilitación de 11 áreas de estacionamiento para un acceso ordenado. Infraestructura: Trabajos profundos de paisajismo, un moderno sistema de alumbrado exterior y acondicionamiento del drenaje pluvial.

Un antes y un después para la economía local

Durante el acto inaugural, el ministro David Collado aseguró que esta entrega marca un «antes y un después» para el desarrollo del municipio. Con esta fase se concluye la intervención integral de todo el Malecón, sumando una inversión total que asciende a los RD$685.2 millones.

El objetivo central de esta megaobra es dinamizar la actividad económica de la zona, ofrecer espacios dignos para la recreación familiar y fortalecer el atractivo de Santo Domingo Este como un polo turístico urbano y vibrante.