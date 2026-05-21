Hoy se registrarán aguaceros moderados con tronadas

Hoy jueves, en la madrugada, se registrarán aguaceros moderados con tronadas y ráfagas de viento sobre La Altagracia, Peravia, Barahona y Monseñor Nouel, mientras que durante la mañana se reducirán las precipitaciones.
En la tarde, los incrementos nubosos provocarán aguaceros moderados, tronadas y ráfagas de viento en Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña y el Gran Santo Domingo.
Distrito Nacional: nubes dispersas con aumentos nubosos en la tarde seguidos de chubascos y aisladas tronadas.
Santo Domingo: nubes dispersas en la mañana a nublado en la tarde con chubascos y tronadas distanciadas.
Para el viernes, el ambiente meteorológico será similar, dominado por el viento del este/sureste y una vaguada. Por consiguiente, durante la tarde se presentarán nublados en ocasiones con aguaceros locales y tronadas sobre poblados de Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Santiago y otras localidades del Cibao en la Cordillera Central.
Resumen: nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en ocasiones por vaguada y viento del este/sureste…Temperaturas calurosas.
|PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY
|T. máx. °C
|T. mín. °C
|Santiago
|Nublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|33/35
|20/22
|Puerto Plata
|Nublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|32/34
|21/23
|Duarte
|Medio nublado a nublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|30/32
|21/23
|Constanza
|Nublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|28/30
|13/15
|Peravia
|Nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|31/33
|22/24
|San Pedro de Macorís
|Medio nublado a nublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|30/32
|20/22
|La Romana
|Incrementos nubosos ocasionales.
|31/33
|21/23
|La Vega
|Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|33/35
|21/23
|Monseñor Nouel
|Nublados con aguaceros, tronadas aisladas y ráfagas de viento.
|31/33
|20/22
|San Cristóbal
|Medio nublado a nublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|30/32
|20/22
|Samaná
|Medio nublado con chubascos y posibles ráfagas de viento.
|33/34
|20/22
|Monte Cristi
|Nublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|31/33
|20/22
|Azua
|Nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|32/34
|22/24
|San Juan
|Nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|31/33
|18/20
|Barahona
|Nublados con aguaceros fuertes, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|32/33
|21/23
|La Altagracia
|Nublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|32/34
|22/24
Meteorólogos: Wagner Rivera/ Arisleyda De La Cruz.