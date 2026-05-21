Hoy se registrarán aguaceros moderados con tronadas

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Hoy jueves, en la madrugada, se registrarán aguaceros moderados con tronadas y ráfagas de viento sobre La Altagracia, Peravia, Barahona y Monseñor Nouel, mientras que durante la mañana se reducirán las precipitaciones.

En la tarde, los incrementos nubosos provocarán aguaceros moderados, tronadas y ráfagas de viento en Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña y el Gran Santo Domingo.

Distrito Nacional: nubes dispersas con aumentos nubosos en la tarde seguidos de chubascos y aisladas tronadas.

Santo Domingo: nubes dispersas en la mañana a nublado en la tarde con chubascos y tronadas distanciadas.

Para el viernes, el ambiente meteorológico será similar, dominado por el viento del este/sureste y una vaguada. Por consiguiente, durante la tarde se presentarán nublados en ocasiones con aguaceros locales y tronadas sobre poblados de Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Santiago y otras localidades del Cibao en la Cordillera Central.

Resumen: nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en ocasiones por vaguada y viento del este/sureste…Temperaturas calurosas.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOYT. máx. °CT. mín. °C
SantiagoNublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.33/3520/22
Puerto PlataNublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.32/3421/23
DuarteMedio nublado a  nublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.30/3221/23
ConstanzaNublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.28/3013/15
PeraviaNublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.31/3322/24
San Pedro de MacorísMedio nublado a  nublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.30/3220/22
La RomanaIncrementos nubosos ocasionales.31/3321/23
La VegaIncrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.33/3521/23
Monseñor NouelNublados con aguaceros, tronadas aisladas y ráfagas de viento.31/3320/22
San CristóbalMedio nublado a  nublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.30/3220/22
SamanáMedio nublado con chubascos y posibles ráfagas de viento.33/3420/22
Monte CristiNublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.31/3320/22
AzuaNublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.32/3422/24
San JuanNublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.31/3318/20
Barahona Nublados con aguaceros fuertes, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.32/3321/23
La AltagraciaNublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.32/3422/24

Meteorólogos: Wagner Rivera/ Arisleyda De La Cruz.

Hoy jueves, en la madrugada, se registrarán aguaceros moderados con tronadas y ráfagas de viento sobre La Altagracia, Peravia, Barahona y Monseñor Nouel, mientras que durante la mañana se reducirán las precipitaciones.

En la tarde, los incrementos nubosos provocarán aguaceros moderados, tronadas y ráfagas de viento en Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña y el Gran Santo Domingo.

Distrito Nacional: nubes dispersas con aumentos nubosos en la tarde seguidos de chubascos y aisladas tronadas.

Santo Domingo: nubes dispersas en la mañana a nublado en la tarde con chubascos y tronadas distanciadas.

Para el viernes, el ambiente meteorológico será similar, dominado por el viento del este/sureste y una vaguada. Por consiguiente, durante la tarde se presentarán nublados en ocasiones con aguaceros locales y tronadas sobre poblados de Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Santiago y otras localidades del Cibao en la Cordillera Central.

Resumen: nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en ocasiones por vaguada y viento del este/sureste…Temperaturas calurosas.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOYT. máx. °CT. mín. °C
SantiagoNublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.33/3520/22
Puerto PlataNublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.32/3421/23
DuarteMedio nublado a  nublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.30/3221/23
ConstanzaNublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.28/3013/15
PeraviaNublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.31/3322/24
San Pedro de MacorísMedio nublado a  nublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.30/3220/22
La RomanaIncrementos nubosos ocasionales.31/3321/23
La VegaIncrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.33/3521/23
Monseñor NouelNublados con aguaceros, tronadas aisladas y ráfagas de viento.31/3320/22
San CristóbalMedio nublado a  nublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.30/3220/22
SamanáMedio nublado con chubascos y posibles ráfagas de viento.33/3420/22
Monte CristiNublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.31/3320/22
AzuaNublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.32/3422/24
San JuanNublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.31/3318/20
Barahona Nublados con aguaceros fuertes, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.32/3321/23
La AltagraciaNublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.32/3422/24

Meteorólogos: Wagner Rivera/ Arisleyda De La Cruz.

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