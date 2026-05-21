Hoy se registrarán aguaceros moderados con tronadas

Hoy jueves, en la madrugada, se registrarán aguaceros moderados con tronadas y ráfagas de viento sobre La Altagracia, Peravia, Barahona y Monseñor Nouel, mientras que durante la mañana se reducirán las precipitaciones.

En la tarde, los incrementos nubosos provocarán aguaceros moderados, tronadas y ráfagas de viento en Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña y el Gran Santo Domingo.

Distrito Nacional: nubes dispersas con aumentos nubosos en la tarde seguidos de chubascos y aisladas tronadas.

Santo Domingo: nubes dispersas en la mañana a nublado en la tarde con chubascos y tronadas distanciadas.

Para el viernes, el ambiente meteorológico será similar, dominado por el viento del este/sureste y una vaguada. Por consiguiente, durante la tarde se presentarán nublados en ocasiones con aguaceros locales y tronadas sobre poblados de Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Santiago y otras localidades del Cibao en la Cordillera Central.

Resumen: nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en ocasiones por vaguada y viento del este/sureste…Temperaturas calurosas.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY T. máx. °C T. mín. °C Santiago Nublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento. 33/35 20/22 Puerto Plata Nublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento. 32/34 21/23 Duarte Medio nublado a nublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento. 30/32 21/23 Constanza Nublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento. 28/30 13/15 Peravia Nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento. 31/33 22/24 San Pedro de Macorís Medio nublado a nublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento. 30/32 20/22 La Romana Incrementos nubosos ocasionales. 31/33 21/23 La Vega Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 33/35 21/23 Monseñor Nouel Nublados con aguaceros, tronadas aisladas y ráfagas de viento. 31/33 20/22 San Cristóbal Medio nublado a nublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento. 30/32 20/22 Samaná Medio nublado con chubascos y posibles ráfagas de viento. 33/34 20/22 Monte Cristi Nublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento. 31/33 20/22 Azua Nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento. 32/34 22/24 San Juan Nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento. 31/33 18/20 Barahona Nublados con aguaceros fuertes, tronadas y ocasionales ráfagas de viento. 32/33 21/23 La Altagracia Nublados con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento. 32/34 22/24

Meteorólogos: Wagner Rivera/ Arisleyda De La Cruz.