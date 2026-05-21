“Yo no soñaba con ser actriz”, revela Evelyna Rodríguez

En una entrevista realizada por el productor Iván Ruiz a la destacada actriz y comunicadora dominicana Evelyna Rodríguez en el programa Énfasis revela “Yo no soñaba con ser actriz”.

Evelyna Rodríguez habla sobre sus proyectos actuales, incluyendo la serie Familia Espejo, donde destaca el desafío y la naturalidad de trabajar con actores no profesionales. Comparte anécdotas sobre su experiencia observando grabaciones en Venezuela y la importancia de mantener la intensidad emocional en escenas dramáticas.

La actriz reflexiona sobre sus inicios en Mao, admitiendo que de niña no soñaba específicamente con ser actriz porque no tenía referentes cercanos ni formación formal en actuación en su pueblo natal; su interés se enfocaba más en la televisión, el baile y el modelaje.

Se presenta un emotivo segmento biográfico escrito por su amiga Handry, que recorre su trayectoria profesional —desde sus inicios en el modelaje y musicales hasta sus roles en cine y producción— y su faceta personal como madre y mujer resiliente ante las pérdidas familiares.

Evelyna se muestra profundamente conmovida por el homenaje y reflexiona sobre el valor de su familia, mencionando a su madre Rochi y el doloroso proceso de afrontar la muerte de su hermano Manuel, describiéndolo como una «escena en pausa» en su vida que le ha enseñado sobre la resiliencia y la importancia de valorar el presente