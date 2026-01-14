¡Última Hora! César Fernández se las canta al gobierno de Luis Abinader

Fernández no descarta la posibilidad de más marchas

César Fernández, miembro de la dirección política y secretario de propaganda de la Fuerza del Pueblo, discute la agenda y la situación actual de su partido, así como sus críticas al gobierno de Luis Abinader.

El partido concluyó el año anterior con éxito y comenzó el nuevo año con la primera reunión de su dirección política, trazando la agenda para todo el año.

Se ha ampliado la dirección política y se asignarán tareas y funciones a todos los miembros.

Se ha concluido la parte organizativa del partido, con nuevas autoridades en la mayoría de las provincias.

Fernández no descarta la posibilidad de más marchas, ya que es un derecho constitucional y hay muchos temas pendientes, como el código laboral.