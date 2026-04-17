¡Histórico! República Dominicana será «Homeport» permanente de crucero europeo

República Dominicana se convertirá, por primera vez en su historia, en el puerto de embarque (homeport) permanente de una línea de cruceros europea durante todo el año.

En un movimiento que marca un antes y un después para la industria turística del país, República Dominicana se convertirá, por primera vez en su historia, en el puerto de embarque (homeport) permanente de una línea de cruceros europea durante todo el año.

Este logro posiciona al país no solo como un destino de escala, sino como un centro logístico clave en el Caribe, lo que garantiza un flujo constante de turistas internacionales que pernoctarán en territorio dominicano antes y después de sus viajes por el mar.

El ministro de Turismo, David Collado, dijo que eso es parte del histórico acuerdo al que arribaron MSC Cruises y Costasur Casa de Campo, a través de una alianza estratégica para el manejo, operación y desarrollo de la isla Catalina.

El director del puerto turístico de Cruceros de La Romana, Luis Emilio Rodríguez Amiama, destacó lo que representa para la industria el anuncio de MSC de establecer un homeport operativo durante todo el año en la República Dominicana a partir de noviembre de 2026, con salidas desde La Romana.

El nuevo itinerario incluirá escalas en isla Catalina, así como en otros puertos del país, lo que evidencia la firme apuesta de la línea por el fortalecimiento del destino dominicano dentro del mercado global de cruceros.

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Puntos clave de la noticia:

Operación continua: A diferencia de las temporadas tradicionales, esta empresa europea mantendrá sus operaciones los 12 meses del año .

A diferencia de las temporadas tradicionales, esta empresa europea mantendrá sus operaciones los . Impacto Económico: Se espera un incremento significativo en la demanda de vuelos, ocupación hotelera en ciudades portuarias y dinamización del comercio local.

Se espera un incremento significativo en la demanda de vuelos, ocupación hotelera en ciudades portuarias y dinamización del comercio local. Confianza internacional: La decisión de la empresa europea subraya la estabilidad, la calidad de la infraestructura portuaria y la seguridad que ofrece República Dominicana a los grandes capitales del sector turístico.

La decisión de la empresa europea subraya la estabilidad, la calidad de la infraestructura portuaria y la seguridad que ofrece República Dominicana a los grandes capitales del sector turístico. Conectividad: Esta alianza fortalecerá el tráfico en los aeropuertos nacionales, ya que miles de cruceristas llegarán al país para iniciar sus rutas por el Caribe.

Con información de Presidencia de la República Dominicana