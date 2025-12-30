Turizoneando vuelve a la Ciudad Colonial: música, cultura y diversión para todas las edades

El Ministerio de Turismo relanza el programa cultural y turístico que transformará las calles de la Ciudad Colonial en un escenario lleno de conciertos, teatro, mercados artesanales y actividades familiares, del 26 de diciembre de 2025 al 26 de abril de 2026

La Ciudad Colonial de Santo Domingo, Patrimonio de la Humanidad y corazón histórico del Caribe, se convierte nuevamente en epicentro de Turizoneando, una plataforma que busca consolidar este espacio como destino cultural y turístico imperdible.

Durante 18 fines de semana consecutivos, residentes y visitantes podrán disfrutar de una programación diversa que incluye:

Conciertos en el Parque Colón y presentaciones en la Plaza Tirso de Molina y las Ruinas de San Francisco, con géneros como rock, jazz y coros tradicionales.

Mercado de artesanos y teatro en el Parque Duarte, con actividades infantiles y propuestas creativas para toda la familia.

Museos con horario extendido y noches largas, ofreciendo la oportunidad de explorar la riqueza histórica más allá del horario habitual.

Acceso especial a templos e iglesias emblemáticas, fortaleciendo la conexión con la herencia religiosa y arquitectónica.

Recorridos en bicicleta gratuitos, una forma ecológica y divertida de descubrir rincones ocultos de la zona.

Promociones exclusivas en restaurantes, bares y alojamientos, incentivando el comercio local.

Impacto turístico

El ministro de Turismo, David Collado, destacó que este festival no solo promueve la cultura y el entretenimiento, sino que también impulsa la economía local y fortalece la proyección internacional de Santo Domingo. En diciembre, el país ya superó los 770 mil turistas vía aérea y se proyecta cerrar el mes con más de 1.3 millones de visitantes, sumando cruceros y vuelos.

Con Turizoneando, la Ciudad Colonial se reafirma como un espacio vivo, donde la historia se mezcla con la música, el arte y la alegría de las familias. Una invitación abierta a redescubrir el encanto de Santo Domingo y celebrar juntos la riqueza cultural dominicana.