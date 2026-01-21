Turismo religioso en República Dominicana: templos para visitar el Día de la Altagracia

Más allá de la devoción religiosa, la fecha se ha convertido en una oportunidad única para el turismo cultural y religioso, atrayendo a miles de peregrinos y visitantes hacia templos emblemáticos como la Basílica de Higüey

Cada 21 de enero, la República Dominicana se viste de fe y tradición para honrar a la Virgen de la Altagracia, patrona espiritual del pueblo dominicano. Más allá de la devoción religiosa, la fecha se ha convertido en una oportunidad única para el turismo cultural y religioso, atrayendo a miles de peregrinos y visitantes hacia templos emblemáticos como la Basílica de Higüey, así como parroquias y santuarios en todo el país.

Aquí te contamos que templos puedes visitar ese día

Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia – Higüey

Principal centro de peregrinación cada 21 de enero.

cada 21 de enero. Su arquitectura moderna y monumental la convierte en uno de los templos más impresionantes del Caribe.

Alberga el Museo de la Altagracia , donde se conservan piezas religiosas y arte sacro que narran la evolución de la devoción desde el siglo XVI.

, donde se conservan piezas religiosas y arte sacro que narran la evolución de la devoción desde el siglo XVI. Ese día se celebran múltiples misas, procesiones y actos litúrgicos con miles de peregrinos nacionales e internacionales.

Santuario de la Virgen de la Altagracia – Santo Domingo

Ubicado en la capital, es un punto de encuentro para quienes no pueden viajar a Higüey.

Se realizan misas solemnes y actividades culturales, convirtiéndose en un espacio de fe y turismo urbano.

Parroquias locales en todo el país

En comunidades rurales y urbanas se levantan altares y procesiones en honor a la Virgen.

en honor a la Virgen. Cada parroquia organiza actividades propias, lo que permite a los visitantes conocer la diversidad cultural y religiosa dominicana.

Experiencia turística

Peregrinación: Miles de personas viajan a pie, en autobuses o caravanas hacia Higüey, creando un ambiente único de devoción y convivencia.

Miles de personas viajan a pie, en autobuses o caravanas hacia Higüey, creando un ambiente único de devoción y convivencia. Cultura y gastronomía: En los alrededores de los templos se organizan ferias artesanales, ventas de productos típicos y presentaciones de música folklórica.

En los alrededores de los templos se organizan ferias artesanales, ventas de productos típicos y presentaciones de música folklórica. Turismo interno: Muchos dominicanos aprovechan el feriado para visitar templos y conocer la riqueza arquitectónica y espiritual del país.

Consejos para visitantes

Vestimenta adecuada: Se recomienda ropa cómoda y respetuosa para ingresar a los templos.

Se recomienda ropa cómoda y respetuosa para ingresar a los templos. Horarios: Las misas comienzan desde la madrugada y se extienden hasta la noche.

Las misas comienzan desde la madrugada y se extienden hasta la noche. Accesibilidad: La Basílica de Higüey cuenta con rutas desde Santo Domingo y principales aeropuertos, facilitando la llegada de turistas.

La Basílica de Higüey cuenta con rutas desde Santo Domingo y principales aeropuertos, facilitando la llegada de turistas. Seguridad: Debido a la gran afluencia, se aconseja llegar temprano y mantener precauciones en las procesiones.

El Día de la Altagracia es una oportunidad única para combinar turismo religioso, cultura y tradición en República Dominicana, con la Basílica de Higüey como destino principal y numerosos templos locales que enriquecen la experiencia.