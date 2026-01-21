Más Contenido

    Turismo religioso en República Dominicana: templos para visitar el Día de la Altagracia

    Más allá de la devoción religiosa, la fecha se ha convertido en una oportunidad única para el turismo cultural y religioso, atrayendo a miles de peregrinos y visitantes hacia templos emblemáticos como la Basílica de Higüey

    Cada 21 de enero, la República Dominicana se viste de fe y tradición para honrar a la Virgen de la Altagracia, patrona espiritual del pueblo dominicano. Más allá de la devoción religiosa, la fecha se ha convertido en una oportunidad única para el turismo cultural y religioso, atrayendo a miles de peregrinos y visitantes hacia templos emblemáticos como la Basílica de Higüey, así como parroquias y santuarios en todo el país.

    Aquí te contamos que templos puedes visitar ese día

    Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia – Higüey

    • Principal centro de peregrinación cada 21 de enero.
    • Su arquitectura moderna y monumental la convierte en uno de los templos más impresionantes del Caribe.
    • Alberga el Museo de la Altagracia, donde se conservan piezas religiosas y arte sacro que narran la evolución de la devoción desde el siglo XVI.
    • Ese día se celebran múltiples misas, procesiones y actos litúrgicos con miles de peregrinos nacionales e internacionales.

    Santuario de la Virgen de la Altagracia – Santo Domingo

    • Ubicado en la capital, es un punto de encuentro para quienes no pueden viajar a Higüey.
    • Se realizan misas solemnes y actividades culturales, convirtiéndose en un espacio de fe y turismo urbano.

    Parroquias locales en todo el país

    • En comunidades rurales y urbanas se levantan altares y procesiones en honor a la Virgen.
    • Cada parroquia organiza actividades propias, lo que permite a los visitantes conocer la diversidad cultural y religiosa dominicana.

    Experiencia turística

    • Peregrinación: Miles de personas viajan a pie, en autobuses o caravanas hacia Higüey, creando un ambiente único de devoción y convivencia.
    • Cultura y gastronomía: En los alrededores de los templos se organizan ferias artesanales, ventas de productos típicos y presentaciones de música folklórica.
    • Turismo interno: Muchos dominicanos aprovechan el feriado para visitar templos y conocer la riqueza arquitectónica y espiritual del país.

    Consejos para visitantes

    • Vestimenta adecuada: Se recomienda ropa cómoda y respetuosa para ingresar a los templos.
    • Horarios: Las misas comienzan desde la madrugada y se extienden hasta la noche.
    • Accesibilidad: La Basílica de Higüey cuenta con rutas desde Santo Domingo y principales aeropuertos, facilitando la llegada de turistas.
    • Seguridad: Debido a la gran afluencia, se aconseja llegar temprano y mantener precauciones en las procesiones.

    El Día de la Altagracia es una oportunidad única para combinar turismo religioso, cultura y tradición en República Dominicana, con la Basílica de Higüey como destino principal y numerosos templos locales que enriquecen la experiencia.

