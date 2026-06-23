Jatnna Tavárez conversa con Jean Suriel sobre las condiciones climáticas actuales y las perspectivas para la temporada ciclónica

En una entrevista en el programa Con Jatnna donde la presentadora Jatnna Tavárez conversa con el reconocido periodista y meteorólogo dominicano Jean Suriel sobre las condiciones climáticas actuales y las perspectivas para la temporada ciclónica.

El experto destaca sus 26 años de experiencia en la comunicación meteorológica, iniciados en el año 2000.

Suriel explica que los veranos se han vuelto más peligrosos debido a la combinación del calentamiento global, la influencia del Fenómeno del Niño y las altas temperaturas en el Caribe.

Se aclara que es una anomalía térmica en el Pacífico Central que, aunque está lejos, influye indirectamente en el Caribe. Se menciona que su nombre proviene de los pescadores peruanos, quienes lo asociaban con el nacimiento del Niño Jesús en diciembre.

Polvo del Sahara: Se advierte que, debido al cambio climático, la influencia del polvo del Sahara en nuestra región será mayor en los próximos años, afectando la salud respiratoria y visual.

Se advierte que, debido al cambio climático, la influencia del polvo del Sahara en nuestra región será mayor en los próximos años, afectando la salud respiratoria y visual. Temporada ciclónica 2026: Se pronostican 11 tormentas, 5 huracanes y 2 huracanes intensos. Aunque es una temporada «menos activa» que en años anteriores, Suriel enfatiza que «no es inofensiva» y que los disturbios atmosféricos pueden ser muy destructivos.

El meteorólogo analiza cómo el cambio climático ha generado inundaciones repentinas y extremas (como la del 18 de noviembre de 2023), señalando que ninguna ciudad está plenamente preparada para canalizar cantidades tan grandes de agua en periodos de 1 a 2 horas.

Finalmente, Suriel hace un llamado a la conciencia ciudadana sobre el cuidado del planeta y recomienda mantenerse hidratado y protegido ante las altas sensaciones térmicas que pueden alcanzar hasta los 48°C.