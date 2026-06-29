¡Temor en Venezuela! Nuevo sismo 4.2 sacude al país

El más reciente sismo de 4.2 grados registrado en Caracas, Venezuela, a las 7:01 a.m. genera gran temor entre los habitantes

La población en Venezuela se encuentra en alerta debido a las réplicas constantes. Las zonas más afectadas, como La Guaira, continúan bajo labores intensas de búsqueda y rescate.

Existe pánico los habitantes, muchos de los cuales han optado por dormir fuera de sus hogares por seguridad.