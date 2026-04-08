SRSO celebra reconocimiento del CDP a la periodista Ada Guzmán por su destacada trayectoria

Durante el evento realizado en el Teatro Nacional, el doctor Féliz Féliz resaltó que la distinción es un acto de justicia a la entrega y los valores éticos de Guzmán



Santo Domingo, RD.-El director del Servicio Regional de Salud Ozama (SRSO), doctor Edisson Féliz Féliz, expresó su satisfacción tras el reconocimiento otorgado por el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) a Ada Guzmán, quien fue distinguida por su trayectoria de más de tres décadas en los medios de comunicación y las relaciones públicas.

Durante el evento realizado en el Teatro Nacional, el doctor Féliz Féliz resaltó que la distinción es un acto de justicia a la entrega y los valores éticos de Guzmán. “Nos sentimos honrados de que el CDP valore el esmero con el que Ada ha ejercido su profesión, especialmente en nuestra institución, donde ha sembrado paz laboral y resultados positivos”, afirmó el funcionario.

Ada Guzmán recibió el galardón durante una gala realizada en el Teatro Nacional

Por su parte, Ada Guzmán, actual encargada de Comunicación Estratégica de la Regional Ozama, agradeció el respaldo del doctor Féliz Féliz y el apoyo de su equipo de trabajo. Guzmán dedicó el premio a Dios y al gremio periodístico, subrayando que este galardón refuerza su compromiso social y su enfoque en un ejercicio profesional basado en la transparencia y la humildad.

La gala, encabezada por los directivos del CDP Luis Pérez y Wilder Páez, formó parte de una ceremonia donde también fueron reconocidos otros 29 profesionales de la comunicación por sus invaluables aportes al sector.