    Sophia Sanabria comparte su emoción por el éxito que tuvo en el 2025 

    Sophia Sanabria, una joven y talentosa experta en moda, comparte su emoción por el éxito que tuvo en el 2025

    Los puntos clave de la entrevista incluyen:

    Sophia reflexiona sobre un año «realmente increíble», destacando su aparición en una portada de revista. Este logro fue especialmente significativo para ella, ya que sus inicios fueron trabajando detrás de cámaras escribiendo para revistas.

    Sophia explica el concepto de «Isla Favorita», un espacio transitorio, o «pop-up», donde marcas de diseñadores, especialmente de Colombia, pueden conectar con consumidores en Santo Domingo. Menciona un evento de fin de semana en Marx and Gunter donde diseñadoras como Mallorga y Laura Cepeda, junto a la tienda Chaoela, vendieron sus productos.

