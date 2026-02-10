Situación de Cuba obliga a Aerolineas surtir gasolina en RD

Iberia y Air Europa ahora hacen escalas técnicas en República Dominicana para repostar combustible en sus vuelos de La Habana a Madrid.

Esto retrasará los vuelos y aumentará los costos, que probablemente se trasladarán a los pasajeros.

La escasez de combustible ha reducido la capacidad del transporte terrestre a un 10% y ha incrementado el precio de los pasajes de taxi en un 150%.

Se menciona que Estados Unidos ha amenazado con sanciones (como aranceles) a cualquier país que suministre petróleo a Cuba.