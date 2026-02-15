Se descontinúan alertas meteorológicas

Fuente oficial INDOMET

Hoy, luego del debilitamiento del frente frío, ingresará una masa de aire más seca y estable, asociada a un sistema de alta presión, que reducirá las precipitaciones sobre el país. Solo se prevén algunas lluvias de débiles a localmente moderadas durante horas matutinas hacia Duarte, Hermanas Mirabal, la zona costera de La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Monte Cristi, que se extenderán durante la tarde hacia Monseñor Nouel, La Vega y Santiago, cuando también ocurrirán en las sierras del suroeste, producto de los efectos locales y el viento fresco del noreste. En la noche, el viento del este/noreste arrastrará nubes que provocarán chubascos aislados hacia El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Santo Domingo, Puerto Plata y otras provincias del noreste.

Mañana lunes, desde la madrugada, se esperan chubascos dispersos hacia La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Sánchez Ramírez, Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, Pedernales, Baoruco y otros poblados de provincias aledañas, debido al acercamiento de una vaguada y la interacción del viento del sureste con la orografía. En la tarde, estas precipitaciones serán más intensas, especialmente hacia el Cibao, ocurriendo como aguaceros locales con posibles tronadas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche.

Debido a la época del año y al paso de este sistema frontal sobre el territorio dominicano, las temperaturas experimentarán un descenso adicional en las próximas 24 a 48 horas. Dicha sensación térmica, agradable a fresca, será más notoria en áreas de montaña en horas de la noche y la madrugada.

Debido a la reducción de las precipitaciones previstas, el Centro Nacional de Pronóstico del INDOMET descontinúa el nivel de ALERTA meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, para las siguientes provincias:

NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS Espaillat Samaná María Trinidad Sánchez Hato Mayor Duarte El Seibo Puerto Plata La Altagracia Hermanas Mirabal TOTAL: 0 TOTAL: 0 TOTAL: 9

Distrito Nacional: incrementos nubosos a lo largo del día con ráfagas de viento.

Santo Domingo Norte: nubes aisladas a medio nublado en ocasiones con ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: incrementos nubosos a lo largo del día con ráfagas de viento.

Santo Domingo Oeste: nubes aisladas a medio nublado en ocasiones con ráfagas de viento.

Temperaturas: Mínimas entre 18 °C y 20 °C y máximas entre 27 °C y 29 °C.

Resumen: las precipitaciones disminuirán paulatinamente conforme ingrese una masa de aire más seca y estable; mientras tanto, ocurrirán algunas lluvias débiles a localmente moderadas hacia el norte, noreste, la Cordillera Central y las sierras del suroeste. Las temperaturas continuarán agradables a frescas en todo el país. Oleaje anómalo mar adentro en la costa del Atlántico y hacia el suroeste de la costa caribeña.

El martes, aunque la humedad será escasa en buena parte del Cibao, los efectos locales y la leve incidencia de una vaguada generarán incrementos de la nubosidad en horas de la tarde hacia el sureste y el suroeste, donde se pronostican aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento que cesarán al anochecer.

Distrito Nacional: cielo de nubes aisladas durante la mañana. Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros locales y posibles tronadas.

El Gran Santo Domingo: cielo de nubes aisladas durante la mañana. Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros locales y posibles tronadas.