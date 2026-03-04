Shalim Ortiz: “Me considero dominiqueño”

Shalim se considera «dominico-puertorriqueño» y siente la responsabilidad de promover la hermandad entre ambas islas, rechazando las rivalidades que generan tensión

El actor y cantante Shalim Ortiz en el programa «Es Temprano Todavía» habla sobre su reciente disco de boleros titulado «Boleros de Oro Vol. 1«, disponible en todas las plataformas con su banda 226.

Menciona que sus tres hijos viven en Pensilvania con su madre, y él divide su tiempo entre Pensilvania y la República Dominicana. También revela que uno de sus mellizos, Evan Ortiz, es pianista prodigio y tiene una hermosa voz.

Shalim se considera «dominico-puertorriqueño» y siente la responsabilidad de promover la hermandad entre ambas islas, rechazando las rivalidades que generan tensión. Ama ambas islas por igual.

Se recuerda su éxito mundial del 2003-2004, «Se me olvidó tu nombre«, producido por Emilio Estefan.