SENASA después del escándalo

A partir del 1 de abril, SENASA implementará su propia plataforma interna para el control de medicamentos, eliminando intermediarios

Edward Guzmán, Director de SENASA, aborda el estado actual de la institución después de un reciente escándalo.

SENASA ha normalizado sus operaciones, garantizando la cobertura a más de 7.5 millones de dominicanos. Se ha resuelto el problema de los largos tiempos de espera para la dispensación de medicamentos en farmacias, reduciéndolos a 10-15 minutos.

