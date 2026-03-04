Más Contenido

    SENASA después del escándalo

    Destacado
    Pocos minutos de lectura

    A partir del 1 de abril, SENASA implementará su propia plataforma interna para el control de medicamentos, eliminando intermediarios

    Edward Guzmán, Director de SENASA, aborda el estado actual de la institución después de un reciente escándalo.

    SENASA ha normalizado sus operaciones, garantizando la cobertura a más de 7.5 millones de dominicanos. Se ha resuelto el problema de los largos tiempos de espera para la dispensación de medicamentos en farmacias, reduciéndolos a 10-15 minutos.

    A partir del 1 de abril, SENASA implementará su propia plataforma interna para el control de medicamentos, eliminando intermediarios.

    A partir del 1 de abril, SENASA implementará su propia plataforma interna para el control de medicamentos, eliminando intermediarios

    Edward Guzmán, Director de SENASA, aborda el estado actual de la institución después de un reciente escándalo.

    SENASA ha normalizado sus operaciones, garantizando la cobertura a más de 7.5 millones de dominicanos. Se ha resuelto el problema de los largos tiempos de espera para la dispensación de medicamentos en farmacias, reduciéndolos a 10-15 minutos.

    A partir del 1 de abril, SENASA implementará su propia plataforma interna para el control de medicamentos, eliminando intermediarios.

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados