Senador Luis R. Sepúlveda y asambleísta George Álvarez entregan Resolución de Independencia al consul Jesus Vásquez Martínez

En un emotivo acto celebrado en el Senado estatal de Nueva York, el senador Luis R. Sepúlveda y el asambleísta George Álvarez entregaron una Resolución de Independencia al honorable cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, en reconocimiento a su labor en favor de la cultura, la identidad y los valores dominicanos, así como por su compromiso constante con la diáspora en los Estados Unidos.

Durante la ceremonia, Sepúlveda señaló que la entrega de esta Resolución constituye un acto de justicia y reconocimiento a una gestión “dinámica, cercana y orientada al fortalecimiento institucional del consulado”, destacando que bajo la dirección de Vásquez Martínez se proyecta una imagen digna y organizada de la República Dominicana en el exterior.

Sepúlveda y Álvarez señalaron que, desde su llegada a Nueva York en 2024, el cónsul ha impulsado iniciativas enfocadas en la promoción cultural, el acceso a servicios esenciales, la orientación comunitaria y el acompañamiento permanente a las familias dominicanas. Indicaron que su liderazgo ha consolidado el consulado como un espacio de encuentro, apoyo y representación efectiva para miles de ciudadanos.

Ambos funcionarios electos destacaron que Vásquez Martínez ha promovido una agenda comunitaria integral centrada en el empoderamiento cívico, la orientación legal y el impulso del liderazgo joven, fomentando una participación más activa y consciente de la diáspora en los espacios institucionales y sociales.

La Resolución de Independencia que otorga el Senado del estado de Nueva York es una proclamación oficial de carácter simbólico mediante la cual ese órgano legislativo reconoce y conmemora la independencia de una nación, en este caso, la República Dominicana, al tiempo que destaca los aportes de su comunidad en el estado y honra a personas o instituciones sobresalientes.

En ese contexto, el senador señaló que, a 182 años de la proclamación de la Independencia dominicana, el país continúa mostrando estabilidad institucional, disciplina macroeconómica y respeto por el Estado de derecho, factores que, según expresó, se reflejan en el crecimiento económico, la expansión del turismo, el aumento de la inversión extranjera y el significativo flujo de remesas enviadas desde Nueva York.

Por su parte, Álvarez destacó que es un honor participar en este merecido reconocimiento y elogió la trayectoria de servicio del cónsul Vásquez Martínez. Asimismo, resaltó su compromisocon la comunidad dominicana en Nueva York, subrayando las iniciativas del consulado en promover la cultura, apoyar a las familias y fomentar la participación cívica de la diáspora.

Vásquez Martínez expresó sentirse profundamente honrado de recibir la Resolución de Independencia, un reconocimiento que, más que personal, considera un tributo a la comunidad dominicana en Nueva York. “Hoy más que nunca me siento privilegiado de ser parte de este reconocimiento.

“Agradezco al senador Luis R. Sepúlveda y al asambleísta George Álvarez por tan alto honor, esta distinción refleja la entrega, el esfuerzo y el compromiso de toda la comunidad dominicana, cuyo trabajo cotidiano engrandece cada día el nombre de la República Dominicana en el exterior”, sostuvo Vásquez Martínez.

En este contexto de fortalecimiento de lazos y reconocimiento institucional, Vásquez Martínez se reunió con el presidente de la Asamblea del Estado de Nueva York, Carl Heastie, y con la dominicana Alejandra Paulino, secretaria del Senado, siendo ella la primera latina en ocupar este cargo.

El acto contó con la presencia de senadores, asambleístas, líderes comunitarios y miembros de la diáspora. Entre los asistentes se encontraban los senadores, Andrea Stewart-CousinsJamaal Baily, Nathalia Fernández, Robert Jackson, Joseph Griffo, Stephen T. Chain, Jack M. Martins; los asambleístas Manny De Los Santos y Yudelka Tapia y David Weprin,; así como la señora Deonicia Marte de Vásquez, esposa del cónsul, junto a Luis Rodríguez y Jairo Díaz, quienes acompañaron al diplomático en esta significativa ceremonia que reafirma el orgullo y la identidad dominicana en el estado de Nueva York