Nuria Piera investiga los «influencers de la fe» y cómo el evangelio de la prosperidad ha transformado ciertas prácticas religiosas en negocio lucrativo

Nuria Piera investiga los denominados «influencers de la fe» y cómo el evangelio de la prosperidad ha transformado ciertas prácticas religiosas en un negocio lucrativo y, en ocasiones, cuestionable.

Este reportaje de Nuria Piera investiga el fenómeno de los denominados «influencers de la fe» y cómo el evangelio de la prosperidad ha transformado ciertas prácticas religiosas en un negocio lucrativo y, en ocasiones, cuestionable.

El video critica cómo algunos líderes religiosos promueven un estilo de vida de lujos (yates, ropa de marca, aviones) para atraer seguidores, utilizando la fe como una «cuenta de ahorro» para obtener beneficios materiales a cambio de diezmos.

Se analiza la vulnerabilidad de las organizaciones religiosas ante el lavado de activos, mencionando casos emblemáticos como la Operación Coral, donde iglesias fueron utilizadas para legitimar fondos de origen ilícito.

Se expone cómo ciertos pastores ejercen una fuerte manipulación emocional y humillación hacia quienes no ofrendan, convirtiendo el acto de dar en una «subasta» para ganarse el favor divino.

A través de una entrevista con el pastor Juan Camilo, se explica que desde una perspectiva teológica clásica, el diezmo no es una obligación bajo el nuevo pacto cristiano, el cual se rige por el amor y la generosidad voluntaria.

Aunque las iglesias están protegidas por la ley como asociaciones sin fines de lucro, el reportaje señala que la falta de transparencia y rendición de cuentas permite que muchos de estos ministerios operen sin supervisión financiera real.

Se menciona como ejemplo el impacto internacional de la Iglesia Universal del Reino de Dios, señalada por sus prácticas extremas de recaudación y el enriquecimiento de sus líderes.

En conclusión, el reportaje hace un llamado a distinguir entre la labor espiritual genuina y aquellas figuras que utilizan el nombre de Dios como fachada para el enriquecimiento personal y la estafa.