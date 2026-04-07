Se encuentran activas alertas meteorológicos ante posible inundaciones

La vaguada continuará generando fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país durante esta tarde

Hoy martes, continuaremos bajo los efectos de la vaguada y la humedad aportada por el viento hacia la nación, en tal sentido, desde primeras horas del día, se observarán algunos nublados con aguaceros dispersos y posibles tronadas en poblados como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona y EL Gran Santo Domingo.

Durante la tarde, a estas condiciones se sumarán los efectos asociados al ciclo diurno, generando nueva vez incrementos significativos de la nubosidad acompañados de fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, también en las provincias: El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, San Juan, Azua, Dajabón y El Gran Santo Domingo.

Se espera que estas precipitaciones continúen en la noche, pudiendo ser especialmente intensas en poblados del sureste y noreste del país, incluyendo el Gran Santo Domingo.

En la costa atlántica, desde Cabo Cabrón (Samaná) hasta Cabo San Rafael (La Altagracia), se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a oleaje bastante peligroso y vientos fuertes.

Para el resto de la costa atlántica, desde Cabo Cabrón (Samaná) hasta Monte Cristi, recomendamos navegar cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a estas mismas condiciones.

Además, a los usuarios de las playas en dicha zona, les advertimos sobre el peligro de corrientes de resaca, por lo que deben consultar los organismos de protección civil locales, antes de hacer uso de las mismas.

El Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET, mantiene los niveles de ALERTA y AVISO meteorológico, ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos, cañadas y deslizamientos de tierra, tal y como mostramos en la siguiente tabla:

NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS San Cristóbal Duarte Monseñor Nouel El Gran Santo Domingo La Vega San José de Ocoa Espaillat Puerto Plata Santiago Monte Plata Hermanas Mirabal Samaná Hato Mayor La Altagracia El Seibo Total: 13 Total: 2 Total: 0

Resumen: vaguada continuará generando fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país durante esta tarde. Se espera que estas condiciones se mantengan en las próximas 48 horas. Debido a estas condiciones, siguen vigentes los AVISOS y ALERTAS meteorológicos ante posible inundaciones. El estado del mar en la costa Atlántica retorna gradualmente a la normalidad.

Distrito Nacional: incrementos nubosos ocasionales con aguaceros dispersos.

Santo Domingo Norte: incrementos nubosos ocasionales con aguaceros dispersos.

Santo Domingo Este: incrementos nubosos ocasionales con aguaceros dispersos.

Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos ocasionales con aguaceros dispersos.

Temperaturas mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 27 °C y 29 °C.