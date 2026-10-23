Se conmemora la creación y puesta en marcha del Banco Central dominicano

Un día como hoy se recuerdan los inicios del Banco Central de la República Dominicana, institución clave creada bajo la Ley Orgánica No. 1529 en 1947.

En la historia económica y monetaria de la República Dominicana, la promulgación de la Ley Orgánica No. 1529 representa uno de los hitos más trascendentales del siglo XX: la base legal que dio origen e inició las operaciones del Banco Central de la República Dominicana. Esta iniciativa marcó el nacimiento del sistema bancario moderno en el país y dotó a la nación de soberanía monetaria con la emisión de la moneda nacional, el peso dominicano.

Con la creación del órgano regulador, la República Dominicana dejó atrás la dependencia directa de monedas extranjeras para el comercio interno, estableciendo una política crediticia y financiera orientada a respaldar el crecimiento económico de la sociedad.

La reforma monetaria que transformó al país

La puesta en marcha del Banco Central no fue un hecho aislado, sino el resultado de una profunda reforma financiera coordinada por expertos nacionales e internacionales, cuyo objetivo era dotar al Estado de mecanismos de control técnico e institucional:

Soberanía monetaria: La institución asumió la facultad exclusiva de emitir billetes y monedas de curso legal en todo el territorio nacional, garantizando el respaldo de la economía local.

La institución asumió la facultad exclusiva de emitir billetes y monedas de curso legal en todo el territorio nacional, garantizando el respaldo de la economía local. Regulación del sistema financiero: Se establecieron las primeras normativas para supervisar la banca comercial, promover la estabilidad de precios y gestionar las reservas internacionales del país.

Se establecieron las primeras normativas para supervisar la banca comercial, promover la estabilidad de precios y gestionar las reservas internacionales del país. Impulso al desarrollo: Desde sus inicios, el Banco Central funcionó como un catalizador para la inversión, el crédito productivo y la consolidación del comercio exterior dominicano.

Un legado de estabilidad y confianza

A lo largo de las décadas, el Banco Central ha evolucionado hasta convertirse en la institución garante de la estabilidad macroeconómica y la inflación controlada en la República Dominicana, gozando de un sólido prestigio tanto a nivel nacional como ante organismos multilaterales.

Al recordar este importante acontecimiento institucional, se reafirma el valor de la institucionalidad financiera como motor indispensable para el bienestar, el crecimiento y la competitividad de la República Dominicana ante los desafíos de la economía global.