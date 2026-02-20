¡Santiago se viste de color! Vive la magia del Carnaval en el Parque Central

Santiago invita a todo el país a ser parte de esta explosión de cultura, donde los Lechones, las comparsas y la música típica se encuentran en el espacio más amplio y seguro de la ciudad

En el Carnaval de Santiago 2026 este año la alegría tiene una nueva y espectacular sede: el Parque Central de Santiago.

Lo que no te puedes perder

Este domingo, el desfile promete ser histórico. Verás el brillo de los espejos de los Lechones Pepineros y Joyeros, la elegancia de las comparsas de fantasía y, por supuesto, la energía contagiosa de los personajes populares que dan vida a nuestra identidad.

Tu cita con la alegría es en Santiago

El Carnaval de Santiago no es solo una fiesta; es un sentimiento que se hereda. Al celebrarse en el Parque Central, la ciudad le regala a su gente y a los visitantes la oportunidad de vivir nuestra cultura con la comodidad que nos merecemos.

¿Qué esperas? Prepara tu disfraz, trae tu alegría y ven a la Ciudad Corazón. Este domingo, el Parque Central te espera para que juntos hagamos vibrar la tierra al ritmo del fuete y el cascabel. ¡Santiago es carnaval, y en el Parque Central, la fiesta es para todos!