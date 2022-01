Santa Arias descarta acuerdo extrajudicial con Alexis Villalona

Patricia Chirinos / Color Visión

Peravia.- Santa Arias, la mujer que fue agredida por Alexis Villalona, el pasado 01 de enero tras un accidente de tránsito en Baní, descartó la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial con su agresor, al reiterar que si no lo aceptó al principio cuando alguien de la familia de Villalona fue hablarle de “numeritos”, tampoco lo hará ahora y que llegará hasta las últimas consecuencias.

“Mi vida no vale dinero, mi vida no tiene precio y ese porque él no solamente no me golpeo el me mató, aunque yo esté aquí respirando…porque el no solo me golpeó también se sacó un alma como que era con un hombre al que se estaba enfrentando”, sostuvo Arias.

Recuerde cómo fue la agresión de Alexis Villalona

Villalona ha pedido perdón ante las autoridades y ha dicho que no es un delincuente. Respecto a lo comentado por Santa Arias sobre la supuesta extorsión, afirmó que nadie de su familia fue a la casa de la víctima a darle dinero.

Opine usted

Fuente: Noticias SIN