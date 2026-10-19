Salida del polvo del Sahara favorece lluvias en el país

El alejamiento del polvo del Sahara permite una mayor formación de nubes y lluvias en el país, mejorando el panorama comparado con meses anteriores.

Las condiciones atmosféricas en la República Dominicana experimentan un cambio favorable en términos de humedad y nubosidad. De acuerdo con los reportes meteorológicos recientes, el alejamiento progresivo de las densas masas de polvo del Sahara ha permitido una atmósfera mucho más limpia, propiciando una mayor formación y acumulación de nubes de lluvia en comparación con los meses anteriores, caracterizados por una sequía estacional y la bruma seca típica del fenómeno sahariano.

Este cambio en el patrón atmosférico alivia de forma importante los niveles de humedad ambiental y dinamiza los procesos de precipitaciones locales en distintas regiones del país.

Impacto positivo en la atmósfera y la naturaleza

Impacto positivo en la atmósfera y la naturaleza

La disminución de la bruma del Sahara genera múltiples efectos directos sobre el clima y el medio ambiente dominicano:

Incremento de la nubosidad y precipitaciones: Al despejarse la atmósfera de partículas en suspensión, los rayos solares y los vientos locales interactúan con mayor facilidad para generar cúmulos nubosos, favoreciendo aguaceros necesarios para la agricultura y los embalses de agua.

Al despejarse la atmósfera de partículas en suspensión, los rayos solares y los vientos locales interactúan con mayor facilidad para generar cúmulos nubosos, favoreciendo aguaceros necesarios para la agricultura y los embalses de agua. Mejora en la calidad del aire: La ausencia de las densas capas de polvo reduce considerablemente las molestias y cuadros alérgicos respiratorios, beneficiando de manera directa a personas asmáticas, niños y adultos mayores.

La ausencia de las densas capas de polvo reduce considerablemente las molestias y cuadros alérgicos respiratorios, beneficiando de manera directa a personas asmáticas, niños y adultos mayores. Contraste con los meses más secos: Mientras que la temporada de verano suele estar dominada por la fuerte incidencia de partículas africanas que suprimen la formación de tormentas y nubes de gran desarrollo, el debilitamiento de estas corrientes permite un ciclo hídrico más activo.

A medida que avanzan las semanas, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los boletines oficiales para aprovechar las condiciones de lluvia y seguir de cerca la evolución del clima en el territorio nacional.