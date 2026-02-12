Roberto Rodríguez: “Yo empecé con 14 años en Radio La Vega”

La conversación abarca su larga trayectoria en la radio, el proyecto «Súper Semana Santa» y su perspectiva sobre la evolución de la radio en la era digital.

Roberto Rodríguez inició su carrera en la radio a los 14 años en Radio La Vega, el 10 de abril de 1974. Ha trabajado 51 años con el Grupo Medrano.

Habló de «Súper Semana Santa»: Este proyecto, que se transmite anualmente durante la Semana Santa, cumple 39 años. Rodríguez explica que se preparan durante todo el año para descubrir y mostrar lugares importantes y poco conocidos de República Dominicana, ahora con un enfoque visual debido a las redes sociales.