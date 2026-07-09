«¡Risas sin fin! Albert y Jochy traen chistes para cerrar la noche», presenta una sección de humor del programa Es Temprano Todavía.

Durante el clip, Albert y Jochy comparten una serie de chistes rápidos y ocurrentes para entretener a la audiencia.

Un juego de palabras sobre por qué un jorobado no puede ser abogado (porque no puede «estudiar derecho»).

Un breve chiste sobre alguien que lleva días sin comer y se encuentra con otro en la playa.

Una historia sobre un padre que lee el diario de su hija y se sorprende por la forma en que ella describe sus experiencias personales.

Un paciente de 73 años consulta al médico por un testículo rojo, a lo que el doctor responde con un toque de ironía.

Un paciente recibe un diagnóstico desalentador y, al salir, confunde un coche fúnebre con un taxi.