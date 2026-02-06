República Dominicana será testigo del gran desfile planetario de febrero

En febrero ocurrirá un fenómeno astronómico poco común: el “desfile” de seis planetas visibles en el cielo vespertino y desde RD, cuatro de ellos podrán verse a simple vista

En febrero ocurrirá un fenómeno astronómico poco común: el “desfile” de seis planetas visibles en el cielo vespertino. El momento cumbre será el 28 de febrero, alrededor de una hora después de la puesta de sol, cuando Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se alineen en la misma región del cielo. Desde República Dominicana, cuatro de ellos podrán verse a simple vista.

¿Por qué en febrero?

Las órbitas planetarias permiten que, desde la perspectiva de la Tierra, varios planetas coincidan en una misma franja del cielo.

En febrero, la geometría orbital favorece que seis planetas se agrupen al atardecer, justo después de la puesta del sol.

Este tipo de alineaciones son raras porque requieren que los planetas brillantes (Venus, Júpiter, Saturno, Mercurio) estén visibles al mismo tiempo, junto con los más lejanos (Urano y Neptuno).

Fechas clave

Fecha Fenómeno Detalles de visibilidad en RD 9 de febrero Cuarto menguante Noches más oscuras, ideales para observar objetos difusos. 17 de febrero Luna nueva + eclipse anular (visible en Antártida, no en RD) Cielo oscuro favorece observación de planetas. 19 de febrero Mercurio en máxima elongación oriental Mejor momento para verlo al atardecer, bajo en el horizonte oeste. 26 de febrero Júpiter cerca de la Luna gibosa creciente Fácil de identificar en el cielo nocturno. 28 de febrero Desfile de 6 planetas Mercurio, Venus, Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno alineados tras la puesta del sol.

Horarios recomendados

Puesta de sol en RD (28 de febrero 2026): alrededor de las 18:30 hora local .

alrededor de las . Mejor momento de observación: entre 19:00 y 20:00 , cuando el cielo ya está oscuro pero los planetas aún no se han ocultado.

entre , cuando el cielo ya está oscuro pero los planetas aún no se han ocultado. Planetas visibles a simple vista: Venus : el más brillante, guía en el oeste. Júpiter : muy luminoso en el este. Saturno : dorado, bajo en el suroeste. Mercurio : difícil, bajo en el horizonte oeste.

Con binoculares/telescopio: Urano y Neptuno, más tenues y azulados.

Consejos para observar

Busca un lugar con horizonte despejado hacia el oeste y suroeste .

. Evita contaminación lumínica (playas o montañas son ideales).

Usa binoculares para localizar Mercurio y los gigantes de hielo.

para localizar Mercurio y los gigantes de hielo. Ten en cuenta que la alineación se mantiene varios días, pero el 28 de febrero es el punto de máxima agrupación.

Febrero quedará marcado como un mes especial para los amantes del cielo en República Dominicana. La alineación de seis planetas —un fenómeno poco frecuente— ofrecerá un espectáculo único que conecta ciencia y belleza. Aunque no todos serán visibles sin ayuda óptica, la oportunidad de contemplar a simple vista a Venus, Júpiter, Saturno y Mercurio juntos en el firmamento es un recordatorio de la magnitud y armonía del universo.

Más allá de la curiosidad astronómica, este desfile planetario invita a detenerse, mirar hacia arriba y redescubrir nuestra relación con el cosmos. Será un momento para compartir en familia, para inspirar a nuevas generaciones y para recordar que, incluso desde un pequeño rincón del Caribe, somos parte de un escenario universal.