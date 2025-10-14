República Dominicana se proyecta como destino de turismo deportivo con apoyo de Collado y Forlán

El ministro de Turismo, David Collado, y el exfutbolista uruguayo Diego Forlán, coincidieron en destacar el potencial de la República Dominicana como destino de turismo deportivo, subrayando la importancia de este sector para diversificar la oferta turística y fortalecer la proyección internacional del país.

Durante un encuentro celebrado en Santo Domingo, Forlán expresó su admiración por la hospitalidad dominicana y la belleza natural del país, recordando que en 2021 visitó Miches junto a su familia, quienes quedaron “enamorados del destino y de su gente”.

Por su parte, el ministro Collado afirmó que el turismo deportivo representa una oportunidad estratégica para atraer visitantes de nuevos mercados y generar un impacto positivo en la economía local. “La República Dominicana no solo es sol y playa; también tenemos la capacidad de convertirnos en sede de grandes eventos deportivos que promuevan nuestra cultura, nuestra hospitalidad y nuestro talento”, señaló.

El turismo deportivo, además de impulsar la llegada de visitantes internacionales, fomenta la creación de empleos directos e indirectos en sectores como hotelería, transporte, gastronomía y servicios, al tiempo que fortalece el intercambio cultural y la imagen del país como un destino integral.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Turismo reafirma su compromiso de seguir diversificando la oferta turística nacional, posicionando a la República Dominicana como un referente en el Caribe y América Latina para la celebración de eventos deportivos de alto nivel.