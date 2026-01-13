RD se prepara para impactar en Fitur

Aunque inicialmente se anunció la participación del presidente Luis Abinader, se comunica que finalmente no asistirá al evento.

República Dominicana se prepara para la feria de turismo Fitur en Madrid. Se destaca la activa participación de los principales bancos comerciales del país, como BHD, Banco Popular y Banco de Reservas, en la feria, donde se cierran importantes negocios y financiamientos para proyectos turísticos.

Se menciona la importancia de la inversión española en el desarrollo turístico de la República Dominicana y cómo el país ha sido reconocido por su vistoso stand en Fitur en varias ocasiones.

Aunque inicialmente se anunció la participación del presidente Luis Abinader, se comunica que finalmente no asistirá al evento.