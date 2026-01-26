RD registra cifras históricas en turismo y aviación civil desde 2020

La República Dominicana ha alcanzado cifras récord en turismo y aviación civil desde 2020, consolidándose como líder en el Caribe gracias al crecimiento sostenido de visitantes internacionales y operaciones aéreas, reflejo de la recuperación y expansión del sector.

El Ministro de Turismo destacó que la nación ha superado cada año sus propias metas, logrando atraer millones de turistas gracias a la diversificación de la oferta, la promoción internacional y la confianza generada en los mercados emisores. A su vez, la aviación civil ha registrado un incremento histórico en la cantidad de operaciones aéreas y en la conectividad con nuevos destinos, fortaleciendo la posición del país como hub regional.

Las autoridades resaltaron que estos logros son fruto de políticas públicas enfocadas en la innovación, la seguridad y la sostenibilidad, así como de la colaboración con el sector privado. “La República Dominicana se ha convertido en un referente mundial de resiliencia y crecimiento turístico, y seguimos trabajando para mantener este ritmo en los próximos años”, afirmó el Ministro.

Con estas cifras históricas, el país reafirma su papel como destino preferido en el Caribe y proyecta un futuro prometedor para la industria turística y aeronáutica nacional.