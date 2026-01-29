RD recibe el premio “Destino Aliado Internacional del Año” en los ASTA Globes Awards 2026

La República Dominicana recibió el prestigioso galardón “International Destination Partner of the Year” durante la ceremonia de los ASTA Globes Awards 2026, celebrada en el histórico Palmer House de Chicago.

La República Dominicana fue reconocida con el prestigioso galardón “International Destination Partner of the Year” (Destino Aliado Internacional del Año) durante la ceremonia de los ASTA Globes Awards 2026, celebrada en el histórico Palmer House de la ciudad de Chicago.

Este reconocimiento, otorgado por la American Society of Travel Advisors (ASTA), destaca el liderazgo del destino en la industria turística internacional y su sólida trayectoria de colaboración con los agentes de viajes y socios estratégicos del sector.

Importancia del galardón

Impacto: Este premio consolida a República Dominicana como un destino clave en el Caribe y un socio confiable para el ecosistema de asesores de viajes a nivel mundial.

Este premio consolida a República Dominicana como un destino clave en el Caribe y un socio confiable para el ecosistema de asesores de viajes a nivel mundial. Proyección: Refuerza la imagen del país como referente en turismo sostenible, cultural y de lujo, además de su amplia conectividad aérea.

El reconocimiento de República Dominicana como “Destino Aliado Internacional del Año” reafirma su compromiso con la excelencia y la innovación en el sector turístico. Este galardón fortalece su posición como líder regional y socio estratégico en la industria global de viajes, consolidando al país como uno de los destinos más atractivos y confiables del Caribe.