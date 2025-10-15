RD brilla a nivel mundial: ¿Qué significa el reconocimiento a David Collado para el turismo del país?

Este reconocimiento posiciona al país como referente regional en innovación, sostenibilidad y recuperación turística postpandemia.

El galardón otorgado por ONU Turismo a David Collado como el “Mejor Ministro de Turismo de Las Américas” no solo celebra su liderazgo, sino que representa un hito estratégico para la República Dominicana.

¿Qué significa este premio para el turismo dominicano?

1. Validación internacional del modelo turístico dominicano

La ONU destaca a Collado por su visión estratégica, su capacidad de transformar el turismo en motor de desarrollo y su compromiso con la sostenibilidad. Esto valida las políticas públicas implementadas en RD como ejemplo para otros países de la región.

2. Fortalecimiento de la marca país

El premio proyecta a República Dominicana como un destino confiable, diverso y competitivo. Refuerza su imagen en ferias internacionales, atrayendo más inversiones, alianzas y visitantes.

3. Impulso a la cooperación regional

Tras recibir el galardón, Collado firmó acuerdos de colaboración con países como Paraguay, promoviendo el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo conjunto de rutas turísticas.

4. Orgullo nacional y motivación sectorial

El reconocimiento genera un efecto positivo en el sector privado, comunidades locales y trabajadores del turismo, que ven en este logro una reafirmación de su esfuerzo colectivo.

5. Mayor influencia en organismos internacionales

Collado ha presidido la Comisión Regional de ONU Turismo para Las Américas, lo que le permite incidir en políticas globales y abrir puertas para que RD lidere iniciativas de innovación y sostenibilidad turística.

El Ministerio de Turismo anunció que este galardón será el punto de partida para nuevas estrategias de cooperación internacional, promoción conjunta con países aliados y fortalecimiento del turismo comunitario.

Se espera que RD asuma un rol más activo en la transformación del turismo como herramienta de inclusión y resiliencia.

Este premio no es solo un reconocimiento personal, sino un símbolo de lo que la República Dominicana puede lograr cuando apuesta por el turismo como eje de desarrollo. Como dijo Collado: “Este logro es de todo un país que ha decidido creer en su potencial”