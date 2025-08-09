Quantcast
Ratifican medidas de coerción contra hermanos Espaillat en caso Jet Set

La Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó las medidas de coerción impuestas a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, implicados en el caso Jet Set, desestimando los 26 recursos de apelación que buscaban sustituirlas por prisión preventiva.

El tribunal, compuesto por las magistradas Nancy María Joaquín Guzmán, July Elizabeth Tamaríz Núñez y Mariana Daneira García Castillo, consideró que no existe peligro de fuga ni riesgo para el desarrollo del proceso judicial. Además, destacó que los imputados tienen arraigo social, han colaborado con la investigación y no poseen antecedentes penales.

