Ramón Alburquerque, figura clave del PRM, fallece a los 76 años

El dirigente político dominicano Ramón Alburquerque Ramírez, expresidente del Senado y figura clave del Partido Revolucionario Moderno (PRM), falleció el 30 de enero a los 76 años, tras una larga batalla contra un cáncer de hígado.

Su hija, Mónica Alburquerque Mora, comunicó el deceso con un emotivo mensaje en el que destacó la trayectoria personal y pública de su padre.

Trayectoria política

Presidente del Senado de la República Dominicana en varios períodos.

Dirigente histórico del PRM, con amplia participación en la vida pública nacional.

Reconocido por su liderazgo institucional, aportes al debate democrático y la formulación de políticas públicas.

También se desempeñó como consultor y legislador, dejando huella en la consolidación de estructuras partidarias modernas

El fallecimiento de Ramón Alburquerque marca la partida de una de las figuras más influyentes de la política dominicana contemporánea. Su legado como legislador, dirigente partidario y defensor de la institucionalidad seguirá siendo referencia en la historia política del país.