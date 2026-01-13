¿Qué pasará en Venezuela? | Panorama Semanal

Discuten la salida de Maduro como un acto militar táctico con drones y tecnología

Se argumenta que el problema de Trump con Maduro no era político, sino económico, centrado en el control de los yacimientos petrolíferos de Venezuela, los más importantes del mundo.

Se menciona que la inteligencia artificial demandará una enorme cantidad de energía, lo que hace que el petróleo sea crucial y explica la contradicción entre Elon Musk, partidario de energías renovables, y Trump, partidario de quemar petróleo.