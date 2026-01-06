¿Qué pasará en Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro?

El economista Alejandro Grisanti Capriles, socio de Ecoanalítica, analiza la situación económica y política de Venezuela, proyectando el futuro del país después de la hipotética captura de Nicolás Maduro

Antes de los hechos del fin de semana, las perspectivas económicas de Venezuela eran «bastante negativas». Se hablaba de la incautación de buques petroleros, lo que provocaría la parálisis de las exportaciones y el flujo de divisas.

Con la asunción de la nueva presidenta encargada y una posible cooperación con la administración Trump, se esperaría el cese de las confiscaciones, el restablecimiento de las exportaciones petroleras y un nuevo flujo de divisas e inversión petrolera. Se vislumbra un acercamiento importante entre la nueva administración venezolana y el gobierno de Trump.