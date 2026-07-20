Programa Especial «Mujeres que Inspiran» Con Jatnna

Jatnna Tavárez, celebrar y visibiliza la labor de mujeres destacadas en la República Dominicana a través de la premiación «Mujeres que Inspiran»

Este programa especial de Con Jatnna, conducido por la reconocida comunicadora Jatnna Tavárez, está dedicado a celebrar y visibilizar la labor de mujeres destacadas en la República Dominicana a través de la premiación «Mujeres que Inspiran», una iniciativa creada por la periodista Emely Valderas.

El propósito del premio: La premiación busca reconocer a mujeres que sirven como referentes y aliadas, fomentando la visibilidad de su impacto en diversas áreas sociales y profesionales.

La premiación busca reconocer a mujeres que sirven como referentes y aliadas, fomentando la visibilidad de su impacto en diversas áreas sociales y profesionales. Invitadas galardonadas: Durante la entrevista, Jatnna conversa con varias de las siete ganadoras de la edición, explorando sus trayectorias y el significado del reconocimiento: Yandra Fermín: Galardonada en la categoría de Liderazgo Digital, destacada por compartir retos reales de la maternidad. Patricia Portela: Ganadora en la categoría de Educación, con más de dos décadas de trayectoria en el sector educativo. Maciel Javier Almonte: Reconocida como Mujer Líder del Año, por su compromiso con el desarrollo de niños y niñas a través del Colegio Internacional Octavio Dotel.

Durante la entrevista, Jatnna conversa con varias de las siete ganadoras de la edición, explorando sus trayectorias y el significado del reconocimiento: Trayectoria de Jatnna Tavárez: La propia presentadora fue galardonada con un premio especial a la trayectoria , donde reflexiona sobre el valor de hacer televisión con corazón, el servicio a los demás y el apoyo de su familia, especialmente de su hija Manuela.

La propia presentadora fue galardonada con un premio especial a la , donde reflexiona sobre el valor de hacer televisión con corazón, el servicio a los demás y el apoyo de su familia, especialmente de su hija Manuela. Impacto y futuro: Emely Valderas revela que este año recibieron 1412 postulaciones, no solo de la República Dominicana, sino también de países como Argentina, Colombia, España e Italia, lo que plantea el reto de expandir la premiación a categorías internacionales.

El programa subraya la importancia de la unión femenina y la capacidad de las mujeres de ser aliadas para alcanzar grandes metas